Mail.ru Group создала стратегический совет по управлению направлением соцсети

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group создала стратегический совет по управлению направления соцсети, его возглавит бывший CEO "ВКонтакте" Андрей Рогозов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями: у компании появился стратегический совет по этому направлению. Его возглавил Андрей Рогозов. Прежде он занимал пост CEO "ВКонтакте", теперь же станет вице-президентом по социальным платформам. В этой роли он будет руководить еще одной новой структурой - направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой", - говорится в сообщении.

Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для "ВКонтакте" и "Одноклассников". Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии. Все это в том числе поможет ускорить развитие экосистемы VK.

Рогозов закончил факультет технической кибернетики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Работает в компании "ВКонтакте" с 2007 года, где прошел путь от разработчика до операционного и управляющего директора. Направление экспериментальных проектов во главе с Андреем Рогозовым будет анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые проекты - в том числе для международного рынка.

В сообщении компании отмечается, что руководить "ВКонтакте" будет Марина Краснова. Она присоединилась к команде соцсети полтора года назад в роли директора по продукту, а теперь возьмет на себя роль CEO "ВКонтакте", также она продолжит развивать единую платформу видео и звонков Mail.ru Group. Руководить "Одноклассниками" продолжит Антон Федчин - он управляет платформой с 2014 года.

"Мы не просто так строим нашу экосистему вокруг социальных сетей: именно в знании и понимании социальных связей наше уникальное преимущество. У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща. Причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше. Внутренние интеграции - это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему. Многолетний опыт Андрея поможет сделать это быстрее, продуманнее и эффективнее", - отметил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

О направлении

Социальные сети - один из главных драйверов роста Mail.ru Group. Направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло компании около половины выручки в 2020 году - 52,7 млрд руб. Аудитория "Одноклассников" составляет 40 млн человек. Пользователей "ВКонтакте" в России - 73,4 млн человек, по данным Mediascope. Несмотря на пандемию, увеличилось количество активных рекламодателей: у "ВКонтакте" - на 30% год к году, у "Одноклассников" - на 34,8%.