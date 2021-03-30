Apple разрешит российским сервис-центрам официально ремонтировать свою технику

ТАСС, 30 марта. Компания Apple расширяет программу независимых сервисных центров по всему миру. Согласно заявлению, опубликованному на сайте корпорации в понедельник, заявку на регистрацию теперь смогут подать в том числе центры из России.

"Программа независимых поставщиков ремонтных услуг вскоре будет доступна более чем в 200 странах, то есть почти во всех странах, где продается продукция Apple", - сообщает компания.

Программа позволяет ремонтным организациям закупать оригинальные запчасти для техники Apple и необходимое оборудование наравне с авторизованными сервис-центрами, а также получать советы по ремонту. Заявку можно подать бесплатно, в России и еще более чем 30 странах это можно будет сделать уже на этой неделе. В ряде других государств участие сервис-центров в партнерской программе станет доступно позднее в этом году.