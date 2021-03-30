PGNiG подписала с "Нафтогазом" меморандум о поиске газа на Украине

ВАРШАВА, 30 марта. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания "Нафтогаз" подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине. Об этом говорится в размещенном во вторник на сайте PGNiG сообщении.

Как указано в сообщении, "возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет". Вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки.

"Компания в течение многих лет использует среди прочего трехмерный анализ сейсмических изображений при планировании бурения, что позволило ей открыть новые запасы газа в Подкарпатье. PGNiG рассчитывает, что использование этих технологий на Украине может дать аналогичные результаты", - указали в польской компании.

"Украина, которая располагает одними из крупнейших газовых ресурсов Европы, может стать для PGNiG привлекательным местом для развития. Мы особенно заинтересованы в деятельности в западной части страны, граничащей с областью, где мы занимаемся добычей полезных ископаемых уже несколько десятилетий. Имеющиеся данные указывают на большой потенциал месторождения этого региона", - указал заместитель главы PGNiG Роберт Перковский.

По его словам, потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины. "Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе", - добавил он.

В октябре прошлого года PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине недалеко от границы с Польшей. По данным польской компании, это месторождение имеет большой потенциал, так как схоже с месторождением в районе города Пшемысль - крупнейшим месторождением природного газа в Польше.