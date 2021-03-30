Полпред президента в СЗФО сообщил, что экономика Новгородской области стабилизировалась

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Экономическая ситуация в Новгородской области, на которую повлияли связанные с коронавирусом ограничения, стабилизировалась. Об этом сообщил полпред президента в СЗФО Александр Гуцан во время рабочего визита в Великий Новгород.

"Прошедший год стал серьезным испытанием, он повлиял на социально-экономическое развитие [регионов]. Новгородской области после ограничений по коронавирусу удалось стабилизировать ситуацию в регионе", - сообщил Гуцан.

По словам полпреда, к январю в регионе удалось замедлить снижение индекса промышленного производства. Несмотря на высокий уровень безработицы в регионе, ее удалось снизить с 4,1% в январе до 2,6% в марте этого года. Также Гуцан отметил рост зарплат по региону в среднем на 3,1%, но при этом добавил, что с учетом роста цен и тарифов реальные доходы населения, скорее всего, не изменились.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что в регионе реализуется важный проект по формированию комфортной городской среды. В рамках программы благоустроено более 200 дворовых территорий, в этом году пройдет конкурс по отбору территорий для благоустройства в 2022 году. Работа идет активно на благо жителей Великого Новгорода и других городов. Также в 2020 году на 193% выполнен план по ремонту дорог.

"Помимо ремонтов в этом году мы начнем переводить из грунтовых в асфальтированные дороги, которые планировались в советские годы, но не были достроены: это дорога на Бокситогорск на северо-западе Новгородской области, дорога на Осташков на юго-востоке и первый этап дороги Валдай-Демянск. Очень серьезная программа по мостам будет в этом году. Очень большое количество региональных мостов находится в аварийном состоянии, и с этого года мы начнем их ремонтировать", - сообщил Никитин.

Гуцан отметил, что задача номер один на этот год - завершение реконструкции Колмовского моста. По проекту все ремонтные работы на нем должны быть завершены до 31 июля.