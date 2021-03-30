Оборот Ozon в 2020 году вырос на 144%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Общий объем оборота товаров Ozon (GMV), включая услуги, в 2020 году вырос на 144%, до 197,4 млрд рублей против 80,8 млрд рублей в 2019 году, говорится в сообщении компании.

Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon составила 11,7 млрд рублей против отрицательной скорректированной EBITDA в 2019 году на уровне 15,8 млрд рублей, что "в целом соответствовало ожиданиям руководства", отметили в компании. Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon в IV квартале 2020 году составила 3,6 млрд рублей. GMV, включая услуги, в IV квартале составил 75,85 млрд рублей. Валовая прибыль онлайн-площадки в 2020 году составила 31,5 млрд рублей.

При этом скорректированная EBITDA как процент от GMV, включая услуги, против отрицательных 19,6% в 2019 году составила лишь отрицательные 5,9% по итогам 2020 года. Денежный поток от операционной деятельности увеличился до 6,6 млрд рублей по сравнению с отрицательными 14,3 млрд рублей в 2019 году. Свободный денежный поток составил отрицательные 2,6 млрд рублей по сравнению с отрицательными 19,9 млрд рублей в 2019 году. Денежные средства и их эквиваленты Ozon на 31 декабря 2020 года составляли 103,7 млрд рублей.

Доля маркетплейса достигла 47,8% в процентах от GMV, включая услуги, по сравнению с 17,4% в 2019 году.

Количество заказов в 2020 году увеличилось на 132%, до 73,9 млн по сравнению с 31,8 млн заказов за 2019 год. Количество активных покупателей на платформе Ozon увеличилось на 75% в годовом исчислении, до 13,8 млн на 31 декабря 2020 года по сравнению с 7,9 млн на 31 декабря 2019 года.

Прогноз роста GMV

Ozon прогнозирует увеличение показателя GMV (общий объем оборота товаров) по итогам 2021 года более чем на 90% по сравнению с 2020 годом.

"Ozon ожидает роста GMV, в том числе услуг, на 90% или потенциально больше за полный 2021 год по сравнению с полным 2020 годом", - говорится в сообщении. Капитальные затраты прогнозируются на уровне 20-25 млрд рублей. Капитальные затраты онлайн-площадки в 2019 и 2018 годах составили 4,768 млрд и 2,565 млрд рублей соответственно.

"Озвученная нами цифра в разы превышает темп роста рынка. Это наш консервативный прогноз, который учитывает высокую базу прошлого года, потенциально цифра роста может быть выше, и мы к этому стремимся", - пояснил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов, слова которого приводит пресс-служба онлайн-площадки.

"У Ozon была возможность стать прибыльным уже в 2020 году, но мы приняли решение продолжать инвестировать в логистическую инфраструктуру, IT и новые бизнес-инициативы. Российский рынок e-commerce пока небольшой - по оценкам аналитиков, его доля в общем обороте ритейла не превышает 10%. Очевидно, что рынок ожидает значительный рост, и, чтобы занять значимую долю рынка, нужны инвестиции в масштаб. Мы инвестируем значительно с 2018 года, и наши показатели роста подтверждают, что это вектор правильный", - добавил он.

О компании

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. В конце 2020 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Основными акционерами Ozon являются ПАО АФК "Система" и Baring Vostok.