Saxo Bank ожидает ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар к июню

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Saxo Bank ожидает, что к середине 2021 года курс российской валюты достигнет 80 рублей за доллар, а цена на нефть марки Brent может составить $68 за баррель, говорится в опубликованном прогнозе банка.

"К середине 2021 года американская валюта вырастет к российской, и за один доллар будут давать 80 рублей, как и европейская - рубль упадет до отметки в 96 рублей за евро", - говорится в материале. По мнению экспертов, давление на рубль могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США.

Также в банке ожидают, что к концу июня цена на нефть марки Brent может зафиксироваться в районе $68 за баррель, цена на золото - $1850.

По мнению экспертов банка, те инвестиции, которые в прошлом году считались безопасным вложением, теперь слишком рискованны. "Все - от суверенных облигаций до корпоративных бондов инвестиционного уровня (IG) - быстро теряет ценность", - считают в Saxo Bank.