Россияне приобрели туров с кешбэком на более 4 млрд рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россияне в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка за отдых в России приобрели путешествий почти на 4 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Еще одна мера поддержки - туристический кешбэк. У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 млрд рублей, воспользовалось [программой] около 200 тыс. наших граждан, и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной - 712 млн рублей", - сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям.