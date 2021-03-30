ЦБ к концу года создаст систему верификации инструментов устойчивого развития

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Банка России к концу 2021 года разработает систему финансирования инструментов устойчивого развития. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью агентству Bloomberg.

"Планируется, что к концу года рабочая группа, в которую входит ВЭБ.РФ, завершит создание системы верификации инструментов финансирования устойчивого развития", - сказал он.

Швецов уточнил, что в задачи рабочей группы входят развитие рынка "зеленых", социальных облигаций и кредитов, инструментов, привязанных к целям устойчивого развития и обеспечивающих финансирование климатического перехода компаний реального сектора, а также продвижение "зеленой" ипотеки.

Также первый зампред ЦБ сообщил, что регулятор планирует разработать подходы к оценке ESG-рисков (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), в том числе климатических рисков, на финансовом рынке.

"Банк России разработал проект рекомендаций для акционерных обществ по раскрытию необходимой нефинансовой информации. Мы сделали особый акцент на раскрытии климатической информации TCFD (рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, при Совете по финансовой стабильности - прим. ТАСС) в этой части", - сказал Швецов. Он добавил, что проект документа, который ЦБ обсудил с рынком, в ближайшее время опубликуют.