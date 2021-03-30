Рада поддержала единовременную выплату в $285 пострадавшим от карантина предпринимателям

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала в целом закон о предоставлении единовременной помощи предпринимателям, которые будут вынуждены прекратить работу из-за карантинных ограничений в так называемых красных зонах, в размере 8 тыс. гривен (более $285 по текущему курсу). За это решение во вторник проголосовали 312 депутатов, при минимально необходимых 226.

На получение помощи могут рассчитывать предприниматели, которые были вынуждены прекратить работу из-за противоэпидемическими мер, которые были введены 1 февраля. В пояснительной записке к закону уточняется, что помощь будет оказываться пострадавшим предпринимателям в "красных зонах" карантина.

Ранее представители малого бизнеса устраивали пикеты в Киеве и других городах страны с требованием к центральным и местным властям отказаться от строгих карантинных ограничений.

По данным Минздрава Украины, общее число инфицированных по состоянию на утро вторника в стране достигло 1 662 942 (3,7% населения), выздоровели 1 307 076 человек, 32 418 скончались. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. В настоящее время максимальный - "красный" уровень присвоен Киеву и еще 10 областям страны.

В населенных пунктах и областях, включенных в "красную зону" с максимальным уровнем эпидемической опасности закрываются для посетителей заведения общественного питания и культуры, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, непродовольственные рынки, запрещено проведение массовых и спортивных мероприятий, закрыты или переведены на дистанционный режим учебные заведения, кроме детских садов и младших классов школ.