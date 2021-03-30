Ростуризм объявил о завершении разработки нацпроекта по туризму

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Разработка нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" завершена, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании совета по межнациональным отношениям.

"С пониманием важной и социальной, и экономической роли туризма мы сегодня строим нашу работу и завершили создание и разработку национального проекта в туризме", - сказала Догузова.

По ее словам, "сложно переоценить" важность туризма и индустрии гостеприимства для такой огромной, многонациональной страны, как Россия. "Это, с одной стороны, один из самых эффективных и приятных способов открывать для себя свою страну и объединять людей вокруг общих смыслов, общих ценностей. А с другой стороны, это очень важная отрасль экономики, которая часто является по сути единственной возможностью создавать рабочие места в тех же деревнях, малых городах, да и в десятке других направлений", - отметила руководитель Ростуризма.