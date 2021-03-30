Finnair возобновит полеты из Хельсинки в Москву со 2 апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair со 2 апреля возобновит полеты между Хельсинки и Москвой после годичного перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Finnair со 2 апреля возобновляет полеты в Москву по пятницам и воскресеньям. У компании не было регулярных рейсов в Москву после марта прошлого года", - сказала представитель перевозчика.

Она отметила, что сейчас пассажиры приобретают билеты в основном для встреч с семьей, поездок на учебу или для командировок. В компании напомнили также, что в настоящее время Finnair требует от всех направляющихся в Финляндию пассажиров предоставить сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Финляндия в марте продлила действующие ограничения на границе для многих стран, в том числе для России, до 17 апреля на фоне ситуации с пандемией коронавируса. С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Возможности для въезда в Финляндию

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября прошлого года въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. С 19 февраля Финляндия закрыла на ночное время для пассажирского движения, кроме абсолютно необходимых поездок, три пункта пропуска на границе с РФ - Ваалимаа, Нуйямаа и Ниирала.

При этом в декабре рейсы между Москвой и Хельсинки возобновила российская авиакомпания "Аэрофлот", в конце января Finnair начала выполнять рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом.