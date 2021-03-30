Баркиндо призвал к осторожным действиям на рынке нефти в преддверии встречи ОПЕК+

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Странам ОПЕК+ все еще нужно быть осторожными в своих действиях на рынке нефти, поскольку нестабильность и неопределенность из-за пандемии COVID-19 сохраняются, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ во вторник.

"Генсек подчеркнул необходимость оставаться очень осторожными и внимательными к изменяющимся рыночным условиям. Предыдущий месяц принес много положительных событий, но он также напомнил нам о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19", - говорится в сообщении секретариата по итогам заседания.

Страны ОПЕК+ проявляют осторожность с конца 2020 года, когда фактически отказались от намеченного плана по смягчению ограничений добычи нефти. В январе они увеличили добычу только на 0,5 млн б/с вместо 1,9 млн б/с. На февраль - апрель они и вовсе сохранили уровень добычи, а Саудовская Аравия пообещала дополнительно сократить 1 млн б/с. И только Россия и Казахстан получили возможность немного нарастить добычу.

На этой неделе, на встрече 31 марта и 1 апреля страны ОПЕК+ уже рассмотрят уровни добычи на период после апреля. По данным Reuters, Саудовская Аравия планирует сохранить принятые параметры и на май - июнь.