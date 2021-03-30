Цены на автомобили Volvo, BMW и Land Rover в России в апреле вырастут на 3-5%

МОСКВА, 30 марта./ТАСС/. Автомобили Volvo, BMW и Land Rover подорожают в России в апреле в среднем на 3-5%, сообщил ТАСС официальный представитель дилера "Автоdom".

"С 1 апреля вырастут цены на Volvo от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от модели. Land Rover также планирует увеличение розничных цен на 3-5 % с 1 апреля. В 2021 году цены на модельный ряд BMW дважды претерпели изменения. Было изменение цен в январском производстве и будут изменены цены в апрельском производстве. Среднее повышение на автомобили апрельского производства составит 3,8%", - отметил представитель компании.

Небольшое повышение стоимости также коснется автомобилей бренда Audi, добавил он.

Последующие корректировки цен на авто будут зависеть как от курсовых колебаний, так и от очередного повышения ставки утилизационного сбора, уточнили в компании. В этом случае производители начнут пропорционально увеличивать цены.

"Складских запасов автомобилей 2020 года у дилеров давно не осталось. Сэкономить на данный момент можно лишь при покупке автомобиля у дилера с полным перечнем услуг: сдача имеющего автомобиля по программе trade-in, покупка в кредит, покупка и установка дополнительного оборудования", - подчеркнули в компании.

"Все дилеры в ожидании программ поддержки от импортеров, но импортеры такие программы пока не запускают. Снижение спроса - предпосылки запуска программ поддержки. Отсутствие доступности автомобилей на стоках импортера - повод повышать цены, чтобы уравновесить спрос и предложение. Авторитейл не может работать в вакууме - действия регуляторов меняют ландшафт рынка. Например, повышение ключевой ставки ЦБ может дать негативный сигнал для рынка и отложит возможность появления программ поддержки продаж", - рассказал гендиректор компании "Автоdom" Андрей Ольховский, слова которого передала пресс-служба.