Рада одобрила законопроект о частичной приватизации "Нафтогаза" и "Укрпочты"

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении правительственный проект закона, который позволяет продавать миноритарные пакеты акций находящихся в государственной собственности компаний "Нафтогаз Украины", "Укржелдорога" ("Укрзализныця") и "Укрпочта". За такое решение во вторник проголосовали 289 депутатов при минимально требуемых 226.

Проектом закона предлагается утвердить список объектов госсобственности (почти 660), которые не подлежат полной приватизации. В первом перечне содержится девять компаний, доля корпоративных прав государства в которых не может быть менее 50% + одна акция, они не подлежат приватизации. В него включены компании "Нафтогаз", "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие.

Во второй перечень вошли более 70 компаний, в уставных капиталах которых корпоративные права государства составляют 100% и которые не подлежат приватизации. Это "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Оператор ГТС Украины", Южный машиностроительный завод, КБ "Южное" и другие.

В третий перечень - 133 объекта культуры и спорта, которые не могут быть проданы, в четвертый - 102 объекта, которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества. В пятый вошел 341 объект лесного хозяйства, они также не могут быть выставлены на продажу.

Как отмечали в Минэкономики, принятие закона будет "содействовать привлечению инвестиций на Украину".

В начале февраля Верховная рада утвердила в первом чтении законопроект о разблокировании приватизации крупных объектов государственной и коммунальной собственности на Украине, которая была приостановлена на период карантина в стране.