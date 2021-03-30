Союзмолоко прокомментировало сообщения о возможном росте цен на молоко из-за экосбора

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Постепенное увеличение нормативов утилизации, а также наличие переходного периода позволит сделать нагрузку на бизнес не столь серьезной. Такую точку зрения ТАСС высказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"По нашему мнению, если нормативы утилизации и целевые показатели будут увеличиваться постепенно, и будет предусмотрен значительный переходный период, нагрузка на бизнес не будет столь серьезной", - сказал Белов.

По его мнению, в настоящее время сложно оценивать влияние принятия проекта поправок в закон "Об отходах производства и потребления". Законопроектом предлагается обязать производителей нести ответственность за утилизацию всей массы выпущенной упаковки. "Однако на сегодня не установлены ставки за утилизацию, в связи с чем делать объективные расчеты по росту себестоимости затруднительно. Кроме того, доля самой упаковки в себестоимости продукции не столько значительна, чтобы привести к скачкообразному росту цен на полке", - считает Белов.

Белов также сообщил о том, что молочная категория как социально значимая замыкает рейтинг продовольственных категорий продукции по годовому приросту розничных цен. За прошлый год цены в целом по категории выросли лишь на 3,6%, что в два раза ниже потребительской инфляции. "В этом году мы также не ожидаем резкого роста цен из-за низкой покупательской способности населения. Однако новые инициативы с учетом сокращения доходов населения и ограниченный спрос в первую очередь отрицательно отразятся на доходности всего сектора и его инвестиционной привлекательности", - добавил он.

30 марта газета "Известия" написала, что молоко может подорожать на 10-15% из-за экосбора. Как пишет издание, 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу. При этом в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко журналистам сообщили о том, что правительство РФ опровергает сообщения о возможном увеличении цен на молоко из-за экосбора. Как подчеркнули в аппарате вице-премьера, экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки.