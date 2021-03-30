МТС открыла центр 5G в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Компания "МТС" открыла во вторник в Петербурге центр для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях связи нового поколения 5G, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Рассчитываем, что технологические точки, где наши компании-разработчики смогут тестировать свои новые платформы и сервисы, появятся не только в технопарке, но и на базе наших петербургских университетов и лабораторий. Чтобы нашим самым энергичным ИТ-специалистам была доступна возможность создавать уникальные инновационные продукты для мирового рынка", - сказал на открытии вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Подача заявок на работу в центре 5G открыта для стартапов с готовым продуктом или его прототипом от крупных и средних технологических компаний, работающих в сегменте B2B. Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш", где всем резидентам Центра предоставляются рабочие места и необходимое для тестирования технологии оборудование. Наиболее успешные решения получат грант до 500 тысяч рублей от МТС и запустят пилоты с компанией или ее клиентами в 2021 году.

Первый центр 5G МТС открыла в 2019 году. Резиденты московского центра, используя инфраструктуру МТС и партнеров компании, протестировали и доработали уже 15 решений в сети 5G. Среди первых участников - единственный в России производитель промышленных роботов, работающих в сетях нового поколения, BID Technologies, разработчик квадрокоптеров Copter Express, управляемых по сетям 5G, и облачная платформа дополненной реальности Ariellium.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". К концу 2021 года планируется приступить к внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.