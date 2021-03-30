Власти Москвы планируют выйти на рынок "зеленых" облигаций в конце мая-июне

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выйти с первым выпуском "зеленых" облигаций уже в конце мая-июне. Об этом сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева в эфире Telegram-канала "Экономика Москвы".

"Мы планируем в конце мая-июне попробовать выйти с первым "зеленым" выпуском. <…> Пока мы хотим реализовать первый шаг - выйти на рынок зеленых облигаций и посмотреть, насколько выход будет успешным и какие дальше есть перспективы. Сначала власти хотели выйти на иностранные биржи, но было решено, что развитие финансирование зеленого рынка в России для нас важнее", - сказала Багреева.

"Под "зеленые" облигации, под "зеленые" проекты мы выбрали проекты на сумму порядка 90 млрд рублей", - уточнила Багреева.

По ее словам, возможно, что в этом году будут занимать меньше, чем предельные объемы, потому что на сегодняшний момент довольно хорошо исполняются доходы бюджета. Поэтому, соответственно, и доля "зеленых" бумаг будет в этом объеме даже больше.

Пока власти планируют выйти на московскую биржу и не рассматривают выход на иностранные. Для первых выпусков "зеленых" облигаций были выбраны проекты, которые соответствуют критериям "зелености по любым стандартам". Есть в городе проекты по раздельному сбору мусора, по повышению энергоэффективности зданий и многие другие, но пока что для "зеленых" облигаций был выбран транспорт.

Об облигациях

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов - закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена. Эти проекты непосредственно влияют на экологию города.

"Зеленые" облигации - это долговые ценные бумаги, которые выпускаются, чтобы привлечь инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или хотя бы на минимизацию наносимого природе вреда.