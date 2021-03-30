Выручка Henkel в России достигла 72 млрд рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выручка производителя косметики и бытовой химии Henkel в России в 2020 году достигла 72 млрд руб. Об этом журналистам сообщил президент Henkel в России и генеральный менеджер Henkel Beauty Care в России и СНГ Сергей Быковских.

"В прошлом году наша выручка составила порядка 72 млрд руб.", - сказал он, отметив, что результаты компании показали рост, несмотря на пандемию.

При этом в валюте выручка российского бизнеса Henkel снизилась до €870 млн. Динамику по сравнению с прошлым годом компания не раскрывает.

Говоря об основных проектах, реализованных Henkel в России в 2020 году, Быковских отметил, что в подмосковном Ногинске был реализован проект по расширению косметического производства стоимостью €20 млн, а также запущена научно-исследовательская лаборатория стоимостью около €1,5 млн. "Это позволит нам дальше расширять локализацию, адаптировать продукты к локальному рынку", - сказал он. Кроме того, компания начала проект по расширению мощностей по производству строительных материалов в Подмосковье. Также Henkel планирует расширить свои производственные мощности в Пермской области.

По словам Быковских, прошлый год был одним из самых успешных за 30 лет работы Henkel в России. Как говорится в сообщении компании, в потребительском секторе в 2020 году Henkel сфокусировалась на наиболее востребованных категориях продуктов - личной гигиене и заботе о здоровье, - и вдвое увеличила российское производство гигиенических продуктов и товаров по уходу за домом, а также выпустила большие форматы косметических, гигиенических и моющих средств. Кроме того, в прошлом году компания активно работала с клиентами, реализующими строительство медицинских и инфраструктурных объектов. В период пандемии Henkel также адаптировала мощности производства в Подмосковье под запуск аэрозольных санитайзеров для рук.

Производитель косметики и бытовой химии Henkel работает на российском рынке на протяжении 30 лет. Компания развивает 10 заводов в России, в том числе в Тосно, Энгельсе, Перми, Коломне, Челябинске, Ульяновске, Ставрополе, Ногинске и Новосибирске. За последние 10 лет Henkel инвестировала в России почти €320 млн.