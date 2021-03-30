ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ рекомендовал банкам и другим кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля текущего года, следует из сообщения регулятора.

"Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года. Критериями для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов граждан являются заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность", - указано в сообщении регулятора.

Ранее предполагалось, что рекомендации Банка России в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии, прекратят свое действие с 1 апреля 2021 года.

Регулятор отмечает, что кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.

В частности, 72% заемщиков смогли вернуться в график по истечении кредитных каникул (выплатить первый платеж после каникул) и 74% заемщиков - по истечении собственных программ реструктуризации банков. Кроме того, в график платежей успешно вернулись 86% заемщиков, получивших ипотечные каникулы в рамках другого федерального закона.

"При этом, несмотря на неуклонное снижение количества поступающих от граждан заявок на реструктуризацию, их число все еще остается значительным, а потребность в изменении условий кредитного договора в первую очередь испытывают наименее обеспеченные группы населения", - отмечает ЦБ.

Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то здесь опрошенные регулятором 66 банков сообщили о росте заявок на реструктуризацию, в том числе из-за того, что многие предприниматели пока не восстановили в полной мере объем своей деятельности.

В Банке России считают такую меру поддержки населения и бизнеса, как реструктуризация кредитов и займов, по-прежнему актуальной и требующей продления. Регулятор обращает внимание, что применение собственных программ реструктуризации банков носит рекомендательный характер.