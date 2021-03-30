Глава МВФ: в отношении развития мировой экономики сохраняется высокая неопределенность

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Крайне высокая неопределенность в отношении развития мировой экономики сохраняется, несмотря на темпы восстановления стран по всему миру. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

"Одна из самых больших опасностей, с которой мы сталкиваемся, - это крайне высокая неопределенность. Столь многое зависит от пандемии, на которую в настоящее время оказывает влияние неравномерный прогресс в вакцинации и новые штаммы вируса, сдерживающие перспективы экономического роста, особенно в Европе и Латинской Америке", - подчеркнула руководитель фонда.

Неравномерное восстановление

Она перечислила и ряд других опасностей для мировой экономики. "Экономическое развитие [многих стран] различается. Вакцины пока недоступны всем и везде. Слишком многие люди продолжают сталкиваться с потерей работы и растущей бедностью. Слишком много стран отстают [в плане экономического восстановления]", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, "хотя в целом перспективы [развития мировой экономики] улучшились, опасные расхождения наблюдаются не только внутри стран, но и между странами и регионами". "По сути, то, что мы видим, - это восстановление с различными темпами, которое все больше опирается на две движимые силы - США и Китай. Они входят в небольшую группу стран, которые к концу 2021 года значительно опередят докризисный уровень [своего] ВВП. Но они исключение, а не правило", - отметила глава МВФ.

Так, "совокупные потери дохода на душу населения по сравнению с докризисными прогнозами составят 11% в развитых странах к следующему году". "Для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, за исключением Китая, потери будут гораздо хуже - 20%", - продолжила руководитель фонда. Потеря доходов, пояснила она, "означает, что миллионы людей будут страдать от нищеты, голода и отсутствия жилья".

Проблемы только будут расти для развивающихся стран. "Может также усилиться давление на уязвимые страны с формирующейся рыночной экономикой, страны с низким уровнем дохода и нестабильные государства. Их финансовые возможности для борьбы с кризисом уже [серьезно] ограничены. И многие из них в значительной степени зависят от таких наиболее пострадавших секторов [экономики], как туризм", - добавила Георгиева. Такие страны также сталкиваются с ограниченным доступом к вакцинам, бюджетными проблемами и долговым кризисом.

Так, пояснила глава фонда, страны с низким уровнем дохода должны направить около $200 млрд в течение пяти лет только на борьбу с последствиями пандемии, а затем еще $250 млрд, чтобы вернуться к докризисным показателям.

Прогноз по мировой экономике

Георгиева также сообщила, что МВФ принял решение пересмотреть в сторону повышения прогноз развития мировой экономики в нынешнем и следующем году благодаря вакцинации, а также высоким темпам восстановления в США и Китае.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году. Теперь мы ожидаем дальнейшее ускорение: частично благодаря дополнительной поддержке, в том числе новому финансовому пакету в Соединенных Штатах, а частично - из-за ожидаемого [экономического] восстановления, основанного на вакцинации, во многих развитых странах в конце этого года. Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш прогноз на этот год и на 2022 год, как вы увидите на следующей неделе в докладе о перспективах развития мировой экономики", - отметила руководитель фонда, добавив, что экономика теперь "на более прочной основе". Она не уточнила конкретные оценки специалистов.

Глава МВФ также пояснила, что главными двигателями роста мировой экономики являются Китай и США.

Чрезвычайные меры

При этом Георгиева добавила, что власти стран по всему миру выделили в целом около $16 трлн на борьбу с последствиями распространения COVID-19 с начала пандемии. "Правительства предприняли исключительные меры, включая финансовые на сумму около $16 трлн и масштабное вливание ликвидности центральными банками. Без этих скоординированных мер прошлогодний спад мировой экономики был бы как минимум в три раза хуже", - подчеркнула глава МВФ.

Она отметила, что мировой экономике удалось избежать кризиса масштаба Великой депрессии (1929-1939 годов) "не только благодаря принятию чрезвычайных мер, но и в связи с совместной работой стран в течение последнего десятилетия, направленной на повышение устойчивости банковских систем".

Кроме того, продолжила Георгиева, МВФ "предпринял беспрецедентные меры" и с начала пандемии "предоставил финансирование на более чем $107 млрд 85 странам, а также облегчил бремя задолженности 29 своих беднейших стран-участниц". Она также напомнила, что в целях ускоренного наращивания резервов и содействия восстановлению мировой экономики после COVID-19 МВФ рассматривает возможность провести новое распределение специальных прав заимствования в объеме $650 млрд. Предоставление дополнительной ликвидности мировой экономике будет осуществлено путем пополнения резервных активов 190 государств - членов фонда.

"Это принесет пользу всем нашим членам, но особенно наиболее уязвимым", - подчеркнула Георгиева.