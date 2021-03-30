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"Елисеевский" прекратит работу с "Алыми парусами" в апреле

Магазин пока не нашел нового партнера
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания "Алые паруса" прекратит в апреле управление магазином "Елисеевский" в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС во вторник гендиректор Елисеевского магазина Наталья Харитонова.

Ранее сообщалось, что торговая сеть "Алые паруса", объединяющая восемь магазинов в Москве, закрыла почти все свои торговые объекты, кроме магазина "Елисеевский" в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка.

"Управляющая компания "Алые Паруса" прекратит сотрудничество с "Елисеевским" в апреле. Ведем переговоры с несколькими игроками рынка на эту позицию, но заключить договоры пока не имеем возможности, так как в Росреестре не регистрируют права собственности - ожидаем с 5 октября 2020 года", - сказала Харитонова.

Она уточнила, что ООО "Елисеевский магазин" арендовало историческое помещение с 1997 года. В 2015 году законодательство предоставило арендатору возможность выкупа помещения площадью более 2 тыс. кв. м.

О судебных разбирательствах между "Елисеевским" и Росреестром

Судебные споры между ООО "Елисеевский магазин", управлением Росреестра по Москве и департаментом городского имущества города Москвы начались в 2019 году. Из материалов дела следует, что в конце 2015 года ОАО "Елисеевский магазин" заключил договор купли-продажи нежилого посещения на Тверской улице, дом 14 с ГУП "Московское имущество" (подведомственному департаменту городского имущества города Москвы - прим. ТАСС). В августе 2019 года ООО "Елисеевский магазин" подал в управление Росреестра по Москве заявление о регистрации прав на два нежилых помещения по указанному адресу. Однако управление приостановило государственную регистрацию прав "Елисеевского магазина", сославшись на то, что компания не предоставила второго подлинника договора купли-продажи, который был заключен между ГУП "РЭМ" (прежнее наименование ГУП "Московское имущество") и компанией. В связи с этим представители "Елисеевского магазина" и обратились в Арбитражный суд города Москвы.

В начале 2020 год суд признал незаконным решение управления Росреестра по Москве и обязал его осуществить государственную регистрацию перехода права собственности "Елисеевского магазина" на два помещения площадью 564,9 кв. м и 1,5 тыс. кв. м в здании на Тверской улице, дом 14. Апелляционная и кассационная жалобы управления Росреестра по Москве также были отклонены. Суды разных инстанций пришли к выводу, что "оспариваемое приостановление регистрации нарушает права общества, лишает его права собственности на недвижимое имущество", говорится в материалах дела.

Кроме того, "Елисеевский магазин" через суд попытался взыскать с управления Росреестра по Москве 4 млн рублей судебных расходов. В итоге 25 января 2021 года Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с управления 300 тыс. рублей. Также компания обратилась в суд с заявлением о наложении судебного штрафа в 100 тыс. рублей на управление за неисполнение решения Арбитражного суда по регистрации недвижимости. Очередное заседание по этому вопросу перенесено на 19 апреля 2021 года.

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