Reuters: Индия заморозила счета ByteDance за предполагаемую неуплату налогов

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 марта. /ТАСС/. Индийские власти заморозили банковские счета китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, в стране из-за предполагаемого уклонения от налогов. Об этом со ссылкой на источники во вторник сообщает агентство Reuters.

По этим данным, в середине марта два счета индийского отделения ByteDance в банках Citibank и HSBC по запросу властей были заблокированы за предполагаемое уклонение от уплаты определенных налогов при рекламных сделках с головной компанией в Сингапуре TikTok Pte Ltd. Помимо этого власти обязали Citibank и HSBC не допускать снятия средств с любых других счетов, связанных с такими же идентификационными налоговыми номерами.

Reuters отмечает, что представители ByteDance сообщили, что на счетах у компании в Индии была сумма всего в $10 млн, однако решение о заморозке является нарушением правовой системы, которое усложнит выплату налогов и зарплаты сотрудникам.

В 2020 году правительство Индии ввело бессрочный запрет на 59 разработанных в Китае приложений в индийском интернет-пространстве. Помимо TikTok, эта мера коснулась приложений Baidu, WeChat, поисковика Baidu Search, соцсети Weibo и других. Запрет был введен в ответ на жалобы пользователей на ненадлежащее использование их личных данных. Решение было принято на фоне военной напряженности между двумя странами в Восточном Ладакхе, где в начале мая и середине июня прошлого года происходили столкновения китайских и индийских солдат.

В январе этого года ByteDance направила 2 тыс. своих сотрудников в Индии уведомление о сокращении штатов в связи запретом индийских властей на деятельность в стране.