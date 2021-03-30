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Пандемия COVID-19

Росавиация ограничила количество городов, из которых возможны авиаперелеты в Турцию

Рейсы в Турцию не будут осуществляться из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Росавиация ограничила число городов, из которых могут начаться авиаперелеты в Турцию с 1 апреля. Это следует из телеграммы Федерального агентства воздушного транспорта, разосланной авиакомпаниям (копия есть у ТАСС).

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Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил авиакомпаниям выполнять международные рейсы еще из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

"Международные рейсы (из вышеуказанных городов - прим. ТАСС) могут быть возобновлены в иностранные государства <…>, за исключением Великобритании и Турции", - говорится в телеграмме ведомства. При этом на данный момент авиасообщение с Великобританией приостановлено на фоне пандемии до 16 апреля.

С 1 апреля Россия возобновит регулярные авиарейсы в Германию, Венесуэлу, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

Ранее Россия возобновила авиасообщение из 12 городов, не считая Москвы и Санкт-Петербурга: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. На рейсах из этих городов не действует ограничение на полеты в Турцию.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Грецию, Сингапур, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

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РоссияПандемия COVID-19
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