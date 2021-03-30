Мантуров заявил, что соглашения по сдерживанию цен на сахар и масло продлят автоматически

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Соглашения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло будут продлены автоматически, если участники не решат выйти из них, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Соглашения доказали свою эффективность, и для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне правительством было принято решение продлить соглашения по сахару и подсолнечному маслу на два и шесть месяцев соответственно. Ранее заключенные соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них", - приводит слова министра пресс-служба.

По словам Мантурова, власти прорабатывают возможность поддержки производителей. "Отмечу, что все указанные меры направлены на сдерживание роста цен до нового урожая. В настоящее время также прорабатываются вопросы оказания мер государственной поддержки производителям", - сказал он.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.