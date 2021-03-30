В АКОРТ считают, что соглашения по ценам на сахар и масло эффективны только кратковременно

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Соглашения по сдерживанию цен на сахар и растительное масло административными мерами эффективны только кратковременно, значительная пролонгация может привести к их дефициту. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Соглашение, действительно, показало свою эффективность на отдельных товарных категориях, но только как краткосрочное решение. Значительная пролонгация или расширение административного давления в конечном итоге приведет к сокращению ассортимента, дефициту отдельных категорий товаров и существенному сокращению количества производителей и торговых предприятий, в первую очередь - малых и средних", - сообщили в АКОРТ.

При этом в ассоциации отметили, что торговые сети соблюдают условия соглашений по сахару и маслу с декабря 2020 года.

"Поддержка потребителей является для нас одним из приоритетов, особенно важным в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения. Однако административное регулирование цен, без учета рыночных механизмов, даже в краткосрочной перспективе приводит к реальным рискам снижения объемов производства продукции в регулируемых категориях, скачкообразного роста цен после отмены регулирования и ухода производителей из данного сектора", - добавили в АКОРТ.

В ассоциации считают, что исторический опыт России и зарубежных стран показывает, что рыночные инструменты могут быть гораздо эффективнее государственного вмешательства.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что соглашения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло будут продлены автоматически, если участники не решат выйти из них.