Мурманская область поддержит проект контейнерного терминала на берегу Кольского залива

МУРМАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Проект Росатома по созданию контейнерного терминала на западном берегу Кольского залива получит поддержку Мурманской области. Об этом сообщили во вторник в министерстве информации региона.

"Проект "Северный морской транзитный коридор. Западный транспортно-логистический узел" ООО "Русатом Карго" - отраслевого логистического оператора госкорпорации "Росатом" - получит всю возможную поддержку Мурманской области", - говорится в сообщении.

О крупном проекте шла речь в Мурманске на рабочей встрече губернатора региона Андрей Чибиса с генеральным директором компании "Русатом Карго" Александром Неклюдовым.

Компания планирует построить на территории Мурманской области порт-хаб для перевалки грузов, доставляемых контейнеровозами из стран Европы, на специализированные суда с ледовым усилением, работающие на трассах Северного морского пути.

По предварительным расчетам, для реализации проекта компанией может быть создано до 700 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет Мурманской области могут составить порядка 800 млн рублей в год.

В 2020 году по Северному морскому пути было перевезено 32,97 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост объема перевозок до 60-80 млн тонн, в основном за счет развития арктических проектов по добыче СПГ. После 2035 года ожидается существенный рост перевозок транзитных грузов за счет перехода на постоянную круглогодичную эксплуатацию маршрута с появлением ледоколов "Лидер" нового поколения.