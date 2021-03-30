"Академик Черский" направился к водам Дании

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось к водам Дании для проведения подготовительных работ перед укладкой газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 9 марта "Академик Черский" проводил предэксплуатационные испытания в районе Калининградской области, днем 30 марта судно взяло курс на северо-запад Балтийского моря.

Nord Stream 2 AG сообщает, что все работы по укладке газопровода будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

Укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.