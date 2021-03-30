Ощадбанк обжалует решение Апелляционного суда Парижа об отмене взыскания $1,3 млрд с РФ

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) назвал "ошибочным с точки зрения права и противоречащим сложившейся прецедентной практике" решение Апелляционного суда Парижа, который во вторник отменил решение о взыскании с России $1,3 млрд по иску украинского банка из-за активов в Крыму. Финансовое учреждение намерено подать жалобу, сообщается на его официальном сайте.

"Сегодня парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова. Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении.

Украинская сторона считает, что апелляционная инстанция при вынесении решения не встала на защиту интересов иностранных инвесторов. "При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", - заявили в Ощадбанке, подчеркнув, что уверены в победе в деле.

Ранее во вторник Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску Ощадбанка Украины. В своем решении суд поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора. В частности, Россия доказала, что так как крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, оно не подпадает под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Также суд подтвердил позицию РФ об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел в соответствии с нормами международного права. В Минюсте РФ считают, что вынесенное во вторник решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам, в том числе и "крымским", с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску на $1,3 млрд.