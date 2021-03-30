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Российская компания "Герофарм" начнет производить инсулин в Венесуэле

Долгосрочное соглашение охватывает период с 2021 по 2026 год

КАРАКАС, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы и российская компания "Герофарм" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предполагает локализацию производства препаратов инсулина на территории Боливарианской Республики.

Соглашение было подписано во вторник в Каракасе в рамках визита вице-премьера Юрий Борисова.

Согласно документам, производство инсулина будет развернуто в стране на площадке ESPROMED BIO со стадии готовой лекарственной формы.

Подписантами выступили генеральный директор "Герофарма" Петр Родионов и министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо. В церемонии приняли участие Юрий Борисов, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие члены делегаций. Долгосрочное соглашение охватывает период с 2021 по 2026 год.

Теги
ВенесуэлаРоссияБорисов, Юрий Иванович
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