Российская компания "Герофарм" начнет производить инсулин в Венесуэле

КАРАКАС, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы и российская компания "Герофарм" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предполагает локализацию производства препаратов инсулина на территории Боливарианской Республики.

Соглашение было подписано во вторник в Каракасе в рамках визита вице-премьера Юрий Борисова.

Согласно документам, производство инсулина будет развернуто в стране на площадке ESPROMED BIO со стадии готовой лекарственной формы.

Подписантами выступили генеральный директор "Герофарма" Петр Родионов и министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо. В церемонии приняли участие Юрий Борисов, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и другие члены делегаций. Долгосрочное соглашение охватывает период с 2021 по 2026 год.