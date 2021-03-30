CureVac и Celonic договорились о совместном производстве вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Расположенная в городе Тюбинген (Германия) фармацевтическая фирма CureVac объявила о сотрудничестве со швейцарской частной организацией по контрактной разработке и производству продуктов Celonic в области производства разрабатываемой компанией вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте германской фирмы.

"Биофармацевтическая компания CureVac, разрабатывающая новый класс лекарственных препаратов на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), и Celonic Group <...> сегодня объявили о партнерстве в сфере производства вакцины-кандидата CureVac против COVID-19 на основе мРНК", - отмечается в сообщении. Указывается, что изготовление препарата будет осуществляться на заводе Celonic в Гейдельберге (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Ожидается, что до конца 2021 года будет выпущено более 50 млн доз препарата, а всего Celonic сможет произвести более 100 млн доз. Согласно условиям первоначального соглашения, в настоящее время уже ведется передача технологий и опыта. "Производство достаточного количества вакцины имеет решающее значение для борьбы с пандемией COVID-19", - отметил представитель CureVac Флориан фон дер Мюльбе. "Благодаря данному партнерству мы еще больше расширяем нашу интегрированную европейскую сеть производства, усиливая общие мощности для нашей вакцины-кандидата от COVID-19", - добавил он.

12 февраля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компанией CureVac. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях. Они свидетельствуют о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус. Постепенная экспертиза, как заметили в ЕМА, будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения.

Celonic является частной организацией по контрактной разработке и производству продуктов со штаб-квартирой в швейцарском Базеле. В число предлагаемых компанией решений входят комплексные услуги по разработке и производству новых биологических соединений и биоаналогов в любой точке земного шара.