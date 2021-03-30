Производители подсолнечного масла заявили, что готовы соблюдать обязательства по стоимости

"Предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 рублей до конца сезона, и пролонгация соглашения только закрепила наши намерения официально. Все члены Масложирового союза готовы исполнять его обязательства", - сказал он.

По его мнению, поддержка государства в виде компенсации за литр бутилированного масла в размере 10 рублей позволит возместить часть потерь, а введение заградительных мер в отношении экспорта подсолнечника - обеспечить переработчиков сырьем.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.