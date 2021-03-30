Производители подсолнечного масла заявили, что готовы соблюдать обязательства по стоимости

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компании - производители подсолнечного масла, входящие в Масложировой союз России, готовы соблюдать обязательства по стоимости продукции. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
"Предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 рублей до конца сезона, и пролонгация соглашения только закрепила наши намерения официально. Все члены Масложирового союза готовы исполнять его обязательства", - сказал он.
По его мнению, поддержка государства в виде компенсации за литр бутилированного масла в размере 10 рублей позволит возместить часть потерь, а введение заградительных мер в отношении экспорта подсолнечника - обеспечить переработчиков сырьем.
30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.