Россия и Туркмения за 2020 год нарастили товарооборот более чем на треть

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Товарооборот России и Туркмении в 2020 году вырос более чем на треть, составив почти $1 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече сопредседателей Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В 2020 году российско-туркменский товарооборот увеличился по сравнению с 2019 годом на 39,6% и составил почти $1 млрд. Объем российского экспорта вырос на 19,6%, импорта - в два раза", - сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи Оверчука с сопредседателем комиссии от туркменской стороны, заместителем председателя правительства, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым и заместителем председателя правительства Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, двустороннее взаимодействие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта, финансов, образования и других областях.

В правительстве назвали важным фактором расширения двустороннего взаимодействия разрабатываемую программу экономического сотрудничества между правительствами стран на 2021-2023 годы. В сообщении подчеркивается, что проводится работа по выполнению поручений 11-го заседания Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству от 7 мая 2019 года.

В рамках встречи стороны подписали межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, а также соглашение о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил между российским Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и ПАО "Транскапиталбанк".

Кроме того, заключены меморандум между ФТС России и Госкомитетом Туркменистана по статистике об обмене статистическими данными о взаимной торговле, а также протокол между ФТС России и ГТС Туркменистана об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Туркменистаном.