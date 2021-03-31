Торги на бирже Нью-Йорка завершились снижением ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник завершились снижением основных котировок на 0,3-0,5%.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 104,41 пункта (0,31%) и остановился на отметке 33 066,96 пункта. Индекс S&P 500 потерял 12,54 пункта (0,32%) и оказался на отметке 3 958,55 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 69,21 пункта (0,53%), до 12 896,53 пункта.

По мнению экспертов, инвесторы выжидают квартальных отчетностей компаний и стараются найти недооцененные акции, которые покажут хорошие цифры по результатам работы за три месяца. "В следующие несколько дней недооцененные акции будут в лидерах, так как у нас конец квартала, и [финансовые] институты хотят убедиться, что знакомы с именами [компаний], у которых хорошие показатели", - приводит агентство Reuters слова Роберта Павлика, отвечающего за инвестиции в компании Dakota Wealth.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,15 (1,87%), до $60,46. Стоимость фьючерсов на золото опустилась на $29,30 - до $1 683,00 за тройскую унцию.