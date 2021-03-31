Путин обсудит с кабмином финансирование региональных программ развития

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Как сообщала пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет финансирование программ развития регионов. С докладами выступят вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов. Как пояснили в Кремле, главы регионов возглавляют профильные рабочие группы Госсовета. На совещании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами правительства. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с кабмином актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. Предыдущее подобное совещание состоялось 10 марта, его центральной темой стало развитие Дальнего Востока и Арктики.

Внимание к развитию регионов

Вопросы развития российских регионов находятся на особом контроле главы государства. Путин регулярно встречается с главами субъектов, а также поднимает эти темы на мероприятиях с участием федеральных чиновников. На таких встречах президент обозначает векторы развития территорий в целом и обращает внимание на отдельные аспекты.

Например, в марте глава государства сообщил, что правительство РФ завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры. Путин предложил обсудить этот вопрос на отдельном совещании в апреле. По словам президента РФ, опережающие вложения в инфраструктуру являются залогом и прочной базой экономического роста, а также важнейшим фактором для улучшения качества жизни граждан.

Иногда глава государства отдельно останавливается на ситуации в конкретных субъектах или федеральных округах. Так, на прошлом совещании с членами кабмина Путин заслушал доклад премьер-министра Михаила Мишустина об итогах его рабочей поездки в регионы Сибири. После этого президент обозначил несколько задач по развитию округа и дал соответствующие поручения. Тогда же глава государства выразил свое мнение по поводу создания индивидуальных программ развития регионов. Как считает Путин, это перспективная форма работы, которая позволит учесть особенности тех или иных субъектов. "Практика хорошая", - отмечал он. "У нас такой опыт есть, и применительно к отдельным регионам можно прорабатывать индивидуальные планы развития", - указывал президент.