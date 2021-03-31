Путин примет участие в церемонии подписания соглашения работодателей, профсоюзов и кабмина

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду по видео-конференц-связи примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Соглашение подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава Минтруда Антон Котяков.

Подписываемый документ - уже 14-е по счету соглашение, устанавливающее на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью. Эту работу курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

В ее секретариате пояснили, что документ, который будет подписан в среду, как и генеральное соглашение на 2018-2020 годы, состоит из семи разделов: "Экономическая политика", "Заработная плата, доходы и уровень жизни населения", "Развитие рынка труда и содействие занятости населения", "Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы", "Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность", "Социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", "Развитие социального партнерства и координация действий сторон соглашения".