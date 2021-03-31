Мониторинг ОПЕК+ 31 марта обсудит сценарии действий на неперегретом рынке нефти

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся в среду на очередную онлайн-встречу накануне 1 апреля, чтобы обсудить наилучшие сценарии поведения на рынке нефти на период мая и июня. Стоимость нефти Brent в преддверии встречи стабильно держится на максимумах - инвесторы ждут, что нефтеэкспортеры не станут увеличивать добычу и в этот раз, стремясь поддержать восстановление цен. Однако, как показывает практика, редкая встреча ОПЕК+ проходит по ожидаемому сценарию.

Страны ОПЕК+, на которые приходится более 40% производимой в мире нефти, с начала 2021 года собираются на консультации почти каждый месяц, чтобы устанавливать уровни добычи этого топлива на короткую перспективу. Такой подход дает им больше гибкости в условиях хрупкого восстановления спроса. На заседании в среду им предстоит обсудить, сколько нефти они будут производить в мае и июне, чтобы не допустить переизбытка предложения.

Профицита, который сложился на рынке в результате обвала спроса в 2020 году, в ОПЕК+ боятся больше всего. Благодаря ему цена нефти Brent опускалась ниже $20 за баррель впервые за 20 с лишним лет, а нефть WTI и вовсе падала до отрицательных отметок впервые в истории. Поэтому с мая прошлого года страны соглашения сокращают добычу в беспрецедентных объемах.

Смягчаение ограничений

Однако по мере ослабления влияния пандемии они планировали смягчать ограничения и сокращать уже не 7,7 млн б/с с начала этого года, а 5,8 млн б/с. Но из-за опасений второй и третьей волн пандемии этот план был отменен. С февраля наращивать добычу в небольших количествах может только Россия и Казахстан. Все остальные участники сделки сохраняют уровни добычи нетронутыми, а Саудовская Аравия и вовсе дополнительно убирает с рынка 1 млн б/с.

Благодаря такой политике цена нефти с начала года выросла с $50 до $64 за баррель, в максимуме доходя почти до $70 за баррель. Стоимость нефти не снижается даже после нормализации судоходного движения в Суэцком канале, удерживаясь в районе $65 за баррель на ожиданиях инвесторов от заседания ОПЕК+.

Участники рынка ждут, что ОПЕК+ не поменяет стратегию и на апрельской встрече. По данным источников агентства Reuters, Эр-Рияд планирует и дальше удерживать добычу на 1 млн б/с ниже возможной планки. И именно по настоянию саудовских делегатов оценка по росту спроса на нефть в 2021 году будет понижена в отчете мониторингового комитета, сообщало агентство Bloomberg. По оценке ОПЕК, спрос на нефть в этом году должен восстановиться на 5,9 млн б/с.

Рынок нефти вовсе не является перегретым, и решение сохранить ограничения не вредит его стабилизации, уверял журналистов на прошлой встрече министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Он также не испытывал беспокойства по поводу того, что королевству приходится сокращать больше всех. По его словам, лишний миллион баррелей сокращается не бесплатно и будет возвращен на рынок "в свое время".

Кризис 2020 года принес странам ОПЕК+ уникальную возможность поддерживать рост цен на нефть без риска вызвать этим всплеск добычи в США, объясняли эксперты Международного энергетического агентства политику стран соглашения. Американские производители сейчас пользуются благоприятной ценовой конъюнктурой не для того, чтобы вкладывать в новые скважины, а чтобы вернуть долги кредиторам и средства акционеров. По прогнозу Минэнерго США, в 2021 году добыча нефти в стране составит 11,1 млн б/ с, это на 200 тыс. б/с ниже уровня 2020 года.

Впрочем, нефтяные переговоры ОПЕК+ почти всегда несут в себе интригу до самого конца, даже когда исход встреч кажется очевидным. Как отметила главный корреспондент по ОПЕК в агентстве Energy Intelligence Амина Бакр, "наиболее вероятным результатом встреч ОПЕК является тот, который вы ожидаете менее всего".