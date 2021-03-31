Большинство россиян ожидают продления удаленного формата работы после пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 89% опрошенных в мире считают, что их работа останется частично удаленной и после окончания пандемии, среди россиян этот показатель составляет 60%. Лишь 17% россиян хотели бы полностью вернуться в офис, говорится в результатах исследования BCG совместно с The Network, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В России и ряде стран СНГ одним из итогов пандемии станет надежда части сотрудников на то, что им будут чаще разрешать работать удаленно. 89% респондентов заявили, что в будущем предпочтут должности, позволяющие хотя бы периодически работать из дома. Для России этот показатель составил 60%", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что большинство респондентов предпочитают гибридную модель, когда два-три дня в неделю можно работать из дома, а остальное время - в офисе, только 23% россиян хотели бы перейти на полностью удаленную работу. Примечательно, что женщины как во всем мире, так и в России выразили более высокую заинтересованность в гибких подходах. Например, лишь 13% респондентов из России предпочли бы работу исключительно вне дома по сравнению с 22% мужчин.

Как отмечают эксперты, в развитых странах энтузиазм по поводу удаленной работы проявляется слабее всего. "Ее предпочли бы лишь 7% респондентов в Дании и по 8% - в Швейцарии и Франции. В развивающихся странах предпочтения к полностью удаленной работе гораздо более выражены. Например, более 40% опрошенных на Филиппинах и в некоторых странах Африки сказали, что хотели бы постоянно работать из дома. Исключениями из общей картины в настроениях развитых и развивающихся стран являются США и Китай", - говорится в исследовании. Так, более трети американцев говорят, что были бы рады работать из дома 100% времени и, напротив, в Китае этого придерживаются лишь 8% респондентов.

В исследовании приняли участие 209 тыс. человек из 190 стран, в том числе около 17 тыс. из России.