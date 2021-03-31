В ФРГ заявили, что EMA должно оценивать "Спутник V" по одной процедуре с другими вакцинами

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили целый ряд вопросов международного характера, в том числе процесс допуска вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба кабмина ФРГ.

"Оценка ["Спутника V"] проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам", - приводится в сообщении позиция германской стороны.

И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие для применения вакцин - препараты должны иметь сертификацию европейского регулятора.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, в том числе во входящих в ЕС Венгрии и Словакии, которые одобрили препарат в одностороннем порядке. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет".

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.