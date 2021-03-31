Исследование: только 3% работодателей готовы нанимать кандидатов старше 50 лет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Только 3% работодателей готовы рассматривать кандидатов старше 50 лет. Об этом сообщается в совместном исследовании сервисов "ЮKassa", "Работа.ру" и "СберУслуги", проведенном с марта 2020 по март 2021 года.

Опрос сервиса "Работа.ру" среди 1 тыс. представителей компаний из всех регионов страны показал, что только 3% опрошенных работодателей готовы нанимать кандидатов от 50 лет. А наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25-49 лет - эту возрастную группу выбрали 92% респондентов. Всего лишь 5% представителей бизнеса отметили, что им важнее нанять молодых соискателей 18-24 лет.

Самым важным преимуществом для работодателей является настрой кандидатов на долгосрочную работу в компании - именно поэтому 54% опрошенных охотнее рассматривают резюме от соискателей определенных возрастов. 53% представителей бизнеса указали, что возраст также влияет на работоспособность, а 44% считают, что от возраста зависит актуальность навыков. 41% работодателей выбирают тех, у кого больше опыта, 35% - целеустремленных кандидатов, настроенных на карьерный рост, а 34% - соискателей с адекватными зарплатными ожиданиями.

Для 29% компаний важным фактором является способность будущих сотрудников влиться в коллектив. Еще четверть респондентов (24%) отметили, что охотнее рассматривают кандидатов, которые отличаются хорошим физическим здоровьем. Наименее важные факторы для работодателей - лояльность к компании и актуальное образование, их отметили по 17% опрошенных.

Авторы исследования также проанализировали данные 6 тыс. платежей, полученных за свои товары и услуги пенсионерами - индивидуальными предпринимателями и самозанятыми через платежные сервисы. Количество пенсионеров, которые официально работают на себя и через сервис "ЮKassa" принимают оплату от клиентов, увеличилось за год в 1,4 раза. При этом оборот принятых платежей у них стал больше в три раза.

Непростой возраст

"Многие люди старшего возраста не против работать и получать дополнительный доход. Но далеко не все в годах могут устроиться на наемную работу, поэтому собственное дело - это отличная возможность. В бизнес идут как мужчины, так и женщины. Более того, среди людей, которые работают в качестве ИП или самозанятых и принимают платежи через "ЮKassa", больше всего женщин в возрасте 56 лет - 12%. Интересно, что самому возрастному мужчине-предпринимателю - 83 года, а женщине - 87 лет. Он продает сувениры, а она работает в сфере образования", - говорит генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Среди онлайн-площадок, которыми владеют пенсионеры и которые принимают оплату через "ЮKassa", за год сильнее всего выросло число сервисов для заказа еды с доставкой - в 2,1 раза. Второе место по этому показателю заняли интернет-магазины спортивных и туристических товаров, третье - сайты, которые продают аудио- и видеоконтент.

За последние 12 месяцев среди пенсионеров оборот принятых платежей заметнее всего увеличился у тех, кто владеет интернет-магазинами для заказа еды с доставкой - в 19,5 раза. При этом число продаж увеличилось в 8,1 раза, средний чек - в 2,4 раза, до 2 832 рублей. Оборот также значительно вырос у интернет-магазинов с товарами для животных. У них этот показатель стал больше в 6,1 раза, число платежей - в 4,3 раза, средний чек вырос на 41% и составил 7 951 рубль.