В МВФ считают, что проведение ОИ без иностранных зрителей не навредит экономике Японии

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Проведение летних Олимпийских игр в Токио без болельщиков из-за рубежа не окажет негативного влияния на тенденцию к восстановлению экономики Японии. Об этом заявила в опубликованном в среду интервью агентству Kyodo директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Что касается влияния на экономику [от решения проводить Игры без иностранных зрителей], то оно будет очень незначительным. Мы сделали некоторые расчеты и пришли к выводу, что это не нанесет вреда тенденции к восстановлению в Японии", - сказала она. По ее словам, японская экономика не зависит напрямую от доходов от Олимпиады, поскольку она и без того "разнообразная и динамичная".

Глава МВФ также отметила, что Япония быстро и эффективно отреагировала на пандемию коронавируса, поддержав экономику стимулирующими мерами.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы приняли окончательное решение проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничениях присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет ¥1,64 трлн ($15,9 млрд).