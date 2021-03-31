Эксперты: участие "Академика Черского" в укладке "Северного потока - 2" ускорит стройку

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Участие судна "Академик Черский", второго трубоукладчика в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", ускорит сроки реализации проекта, уверены эксперты, опрошенные ТАСС.

"Хорошо, что баржа "Фортуна" справляется одна. Но очевидно, что два судна будут работать быстрее и эффективнее", - считает директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Он отмечает, что участие в проекте двух трубоукладчиков позволит сократить число так называемых морских стыковок, когда сварка двух участков газопровода будет происходить непосредственно в море, а значит - и увеличит скорость работ.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что "Фортуна", которая уже работает над укладкой трубы на датском участке, и "Академик Черский", который только собирается присоединиться к строительству, поделят между собой участки - "Фортуна" будет строить на мелководье, а "Черский" - на более глубоких участках.

"Между ними разница в том, что баржа ["Фортуна"] работает на мелководье, а "Академик Черский" способен работать на более глубоких участках. Они поделят эти участки и доделают [проект]", - считает Правосудов.

Участие "Черского"

О том, что российский трубоукладчик "Академик Черский" может выступить одним из достройщиков "Северного потока - 2" после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций США, говорили давно. Однако оператор строительства проекта, компания Nord Stream 2 AG, о присоединении к проекту "Черского" официально сообщил в начале марта.

Последние три недели "Академик Черский" вместе с судами снабжения проводил ходовые и предэксплуатационные испытания в Балтийском море в районе Калининграда. Днем 30 марта судно взяло курс на северо-запад от берегов Калининградской области. Позднее в тот же день Nord Stream 2 AG сообщила, что "Академик Черский" направляется в воды Дании, где будет готовиться к строительству "Северного потока - 2".

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой", - говорится в сообщении, распространенном вечером вторника.

Ранее Морское управление Дании выдало все необходимые разрешения для проведения трубоукладочных работ "Академиком Черским". В обновленном вечером 30 марта документе ведомства отмечается, что "Фортуна" и "Академик Черский" до конца сентября 2021 года будут вести работы по укладке двух ниток "Северного потока - 2" вместе с вспомогательными судами "Балтийский Исследователь", "Мурман" и другими судами снабжения.

Согласно данным портала отслеживания судов MarineTraffic, баржа "Фортуна", российские суда снабжения "Балтийский исследователь" и "Умка", а также ледокол "Владислав Стрижов" находятся в зоне работ по укладке "Северного потока - 2" южнее острова Борнхольм. "Академик Черский" движется в западном направлении по Балтийскому морю от берегов Калининградской области. Место назначения судна указано как зона открытого моря (offshore), расчетное время прибытия - вечер 31 марта.

Вместе с "Черским" на запад направляются российское судно многоцелевого назначения "Финвал" и судно "Мурман". По данным MarineTraffic, "Финвал" направляется в германский порт Росток, куда должен прибыть 1 апреля. "Мурман" - в зону открытого моря, как и "Академик Черский".

В ожидании сертификации

Симонов предполагает, что привлечение "Академика Черского" к проекту строительства "Северного потока - 2" только сейчас может быть связано с тем, что судно все это время проводило сертификацию нового оборудования.

"Фортуна" уже участвовала в строительстве "Северного потока - 2" в российских территориальных водах, у судна уже были сертификаты. Могу предполагать, что "Черский" ставил новое сварочное оборудование и, возможно, как раз эти процедуры - страховые и сертификационные - могли немного затянуться. Но тут могут быть только гипотезы", - сказал он.

При этом Симонов обратил внимание, что, раз Морское управление Дании выдало "Академику Черскому" разрешение на работу в территориальных водах страны, то в настоящее время проблем с сертификацией и страховкой у судна нет. "То, что Дания зафиксировала, что "Черский" будет работать в территориальных водах страны, значит, что теперь все вопросы решены. Теперь у Дании нет вопросов ни к страховке, ни к оборудованию" - считает он.

Эксперты считают, что завершить строительство "Северного потока - 2" удастся до конца года. Причем первую нитку газопровода есть шанс достроить уже в первом полугодии, считает Правосудов.

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе в Берлине заявил журналистам, что строительство газопровода будет завершено в этом году, отметив, что на данный момент "Северный поток - 2" построен более чем на 90%.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года строительство возобновилось с участием российских судов.