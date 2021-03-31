Объем социальных выплат безработным в Новосибирской области сократят почти вдвое

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2021 году почти в два раза сократят объем социальных выплат безработным гражданам - с 4,8 до 2,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития области.

"В 2020 году на социальные выплаты безработным гражданам - пособие по безработице, стипендия в период профессионального обучения безработных граждан, материальная помощь - за счет средств субвенции из федерального бюджета было израсходовано 4,8 млрд рублей, на 2021 год запланировано - 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в минсоцразвития области, в учреждениях занятости региона фиксируют небольшое количество отказов от предлагаемых должностей. Так, в 2019 году от трех и более предложенных направлений отказались 150 человек при общем количестве состоявших на учете 53,6 тыс. безработных граждан. За 2020 год отказались 125 человек, на учете состояло 142 тыс. безработных.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин отмечал, что жителей России, которые получают денежное довольствие по безработице и при этом отказываются от предлагаемых вакансий, нужно снимать с учета в центрах занятости.

Власти Новосибирской области намерены до конца года снизить уровень безработицы, возросший к концу 2020 года до 5,2%, почти в пять раз - до 1,5%. Для этого планируется трудоустроить 63 тыс. человек. По состоянию на март 2021 года численность зарегистрированных безработных составила 55,3 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы - 3,9%.