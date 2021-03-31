"Известия": розничный спрос на золото в России вырос более чем на треть в 2020 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россияне приобрели в 2020 году через розничную торговлю на 37% золота больше, чем годом ранее, 5 тонн против 3,7 тонн, рассказали во Всемирном совете по золоту газете "Известия" в среду.

"В прошлом году розничный спрос на драгоценный металл увеличился на 37% по сравнению с 2019 годом: с 3,7 тонн до 5 тонн. Такую популярность связывают с эпидемиологической ситуацией, ростом стоимости металла, обесцениваем российской валюты и геополитической неопределенностью", - сообщила газете директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц. Она отметила, что в этом году также ожидается рост спроса на драгметалл.

Стоимость золота может достичь $2,5-3 тыс. за унцию, заявил изданию старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. По его словам, сейчас этот актив торгуется по $1,6 тыс. за тройскую унцию. Банкир также выразил уверенность в росте популярности вложения средств в металл в этом году.

Однако существуют риски покупки благородного металла в наличном виде из-за сложности хранения, вероятности потери монеты или денег на перепродаже или уплате налогов. А главный минус вложений в золото - его сильная волатильность, рассказал "Известиям" аналитик "Фридом финанс" Валерий Емельянов.