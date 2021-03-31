Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 2,9% с 2,6%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%, в 2022 году - до 3,2% с 3%, говорится в отчете Всемирного банка "Data, Digitalization, and Governance".

"Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста Российской Федерации до 2,9 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году (с декабрьского прогноза в 2,6 процента и 3,0 процента соответственно)", - говорится в документе.

При этом ВБ отметил, что прогноз по-прежнему подвержен значительной неопределенности и рискам снижения. Кроме того, восстановление экономики зависит от эффективности вакцин и риска новых санкций, указали эксперты Всемирного банка.

"Если предположить, что в России не произойдет третьей волны коронавируса, ожидается, доверие потребителей и бизнеса улучшится, что откроет путь к постепенному восстановлению экономики", - говорится в отчете.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%.

Банк России ожидает восстановительный рост экономики РФ в 2021 году на уровне 3-4%. В 2022-2023 годах ВВП страны, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5% и на 2-3% соответственно.

Среднегодовая инфляция

Среднегодовой уровень инфляции в РФ в 2021 году прогнозируется на уровне 4,3%, что выше прогноза Банка России, который составляет 3,7-4,2%.

"Двенадцатимесячный уровень потребительской инфляции в среднем составит 4,3% в 2021 году, прежде чем стабилизируется на уровне 4% в 2022-2023 годах", - говорится в отчете.

ВБ отметил, что в конце 2020 года годовая потребительская инфляция превышала целевой уровень Банка России, составляющий 4%, в основном из-за повышения цен на продукты питания и ослабления рубля. В феврале 2021 года годовая инфляция достигла 5,7%. Возросшее инфляционное давление вместе с восстановлением внутреннего спроса способствовало тому, что Банк России в марте повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5% годовых.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз по инфляции в России на 2021 год с 3,5-4% до 3,7-4,2%, указав что максимальный уровень инфляции будет достигнут в феврале - марте. В 2022-2023 годах Банк России прогнозирует сохранение инфляции на целевом уровне в 4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что инфляция в РФ в декабре 2021 года в годовом выражении может вернуться на целевой ориентир в 4%, однако среднегодовая инфляция будет выше этого уровня.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета РФ в 2021 году составит 2% ВВП, тогда как в 2022 году будет профицит на уровне 0,5% ВВП.

"Ожидается, что общий дефицит государственного бюджета сократится примерно до 2% ВВП в 2021 году и превратится в профицит 0,5% ВВП в 2022 году. Финансирование дефицита увеличит общий государственный долг до все еще управляемых 20% ВВП в 2023 году (с 14% в 2019 году)", - говорится в отчете.

"Учитывая относительно низкий государственный долг, значительные макрофискальные буферы и ожидаемый сохраняющийся отрицательный разрыв в объеме производства, у России есть бюджетное пространство для более постепенной консолидации, позволяющей еще больше увеличить социальные расходы и поддержку регионов", - отмечается в документе.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, дефицит бюджета РФ в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб. или 2,4% ВВП, в 2022 году - 1,25 трлн руб. или 1% ВВП.