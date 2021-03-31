Суд взыскал с новосибирского производителя керамики в пользу Роснано более 700 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с новосибирского производителя наноструктурированной керамики "НЭВЗ-Керамикс" (на 40% принадлежит Роснано) в пользу Роснано задолженность в размере 706,69 млн рублей. Для ее погашения предприятию необходимо продать имущество, следует из информации на сайте суда.

"Взыскать с акционерного общества "НЭВЗ-Керамикс" в пользу акционерного общества "Роснано" задолженность в сумме 382 578 095,86 руб., проценты за пользование займом в сумме 253 201 270,53 руб., неустойку в сумме 702 912 140,92 руб." - говорится в решении суда.

Также с компании взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 197,2 тыс. рублей. Для погашения задолженности перед "Роснано" новосибирская компания должна продать на публичных торгах корпус полупроводниковых приборов, складской и литейный корпуса, а также два земельных участка общей площадью 25,2 тыс. кв. м в районе одной из центральных улиц города - Красный проспект, где расположен завод.

Получить комментарий сторон ТАСС оперативно не удалось.

"НЭВЗ-Керамикс" создано в 2011 году в результате подписания соглашения между компаниями "НЭВЗ-Союз" и "Роснано" о создании совместного предприятия по производству наноструктурированной керамики, которую оно выпускает для промышленных предприятий в энергетике, радиоэлектроники, машиностроении и химической промышленности. Еще одним направлением является выпуск эндопротезов тазобедренного сустава и разработка керамических протезов коленных суставов. По данным компании, на предприятии работают около 400 человек.