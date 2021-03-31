Город Санья на Хайнане впервые провел международные соревнования в сфере инноваций

ХАЙКОУ /Китай/, 31 марта. /ТАСС/. Управление научно-технической зоны "Ячжоувань" в городе Санья на острове Хайнань успешно провело Вторые соревнования в области инноваций и предпринимательства. Как уточнил оргкомитет, мероприятие впервые состоялось в международном формате.

По данным организаторов, 16 из 23 проектов, прошедших в финал состязания, были представлены зарубежными разработками. У шести из этих новинок стоимость конструкторских работ и внедрения в производство превышает 500 млн юаней (порядка $76 млн по текущему курсу).

Соревнования прошли в пяти городах Китая: помимо Санья, к ним подключились Пекин, Шанхай, Ухань и Шэньчжэнь. Кроме того, благодаря специальному координационному центру организаторы обеспечили участие иностранных ученых и предпринимателей.

"Мы планируем привлечь внимание к нашей инновационной площадке и заинтересованы, чтобы на ней обосновалось как можно больше передовых предприятий", - заявил замглавы управления научно-технической зоны "Ячжоувань" Цзян Чжиминь. По его словам, власти Санья собираются активно привлекать перспективные разработки со всего мира благодаря мероприятиям, которые будут проводиться как в очном, так и в онлайн-режиме.

Общая стоимость призов, которые получили победители соревнований, составляет 11 млн юаней (примерно $1,67 млн), в том числе премии за лучшие разработки по 1 млн юаней ($152 тыс.). На этот раз таких наиболее успешных проектов было пять - это изобретения в области оптики, радиотехники, морских исследований, подводных погружений и передовых светодиодных устройств.

Предполагается, что подобные соревнования, как и прочие виды взаимодействия, ускорят процесс формирования развитого научно-исследовательского кластера на южном побережье Хайнаня. Для этого власти островной провинции проводят активную политику по привлечению инвесторов и инновационных компаний, постоянно улучшая атмосферу для бизнеса и расширяя перечень социально-экономических льгот.