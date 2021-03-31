Титов: треть предприятий малого бизнеса в РФ все еще не восстановилась после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Доля предприятий малого и среднего бизнеса в России, которые находятся в худшем положении, чем до пандемии, составила 30%. Об этом в среду сообщил журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

"Часть [предприятий малого и среднего бизнеса], конечно, не выжила, но эта часть оказалась очень небольшой - по нашим подсчетам, около трех процентов вынуждены были закрыть свой бизнес. Порядка 30% еще пока борются, у них пока есть ухудшения финансовых показателей. Остальная часть выходит на нормальную систему работы, нормальные темпы, то есть возвращается к допандемийным временам", - сказал Титов после встречи во Владивостоке с представителями бизнеса, в которой также участвовал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

По словам бизнес-омбудсмена, на встрече обсуждали федеральные и региональные программы, которые могут помочь в развитии малого и среднего бизнеса.

"Малый и средний бизнес жалуется, во-первых, на недостаточную реализацию своей компетенции органами местного самоуправления, <…> на несвоевременность рассмотрения обращений предпринимателей, и прокуратура обязательно среагирует по этому вопросу. Также [жалуется] на усложнение процедуры при лицензировании, предоставлении земельных участков, пролонгировании договоров аренды. И все эти вопросы, конечно, найдут правовую оценку органов прокуратуры", - сказал журналистам Демешин после встречи.

Среди обращений также были вопросы, связанные с работой предпринимателей в сельском хозяйстве, выделением и отзывом земельных участков, правильным трактованием законов в судах, взаимодействием бизнеса и власти, а также налоговые вопросы.