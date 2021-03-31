В Приморье более 700 предпринимателей за год смогли бесплатно зарегистрировать бизнес

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Приморье за год помог зарегистрировать компании без уплаты пошлин более 700 предпринимателям. Оформление документов занимает не более часа при подаче минимального пакета документов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Услугой бесплатной регистрации ИП и ООО в центре "Мой бизнес" за год - с марта прошлого года - воспользовались 711 предпринимателей. Для открытия своего дела достаточно минимального пакета документов, а подать их можно в офисах центра "Мой бизнес" во Владивостоке, Арсеньеве, Находке, Уссурийске, Большом Камне и Дальнегорске. Процесс регистрации занимает не больше часа: нужно принести паспорт, СНИЛС и ИНН, скачать на телефон приложение Dsign для регистрации электронной подписи. Также потребуется счет физического лица в "Сбербанке". Чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, нужно дополнительно предоставить загранпаспорт, устав организации и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес", - сообщили в центре "Мой бизнес".

Генеральный директор центра Евгений Никифоров отметил, что пошлины на регистрацию компаний с одним учредителем составляют от 800 до 4000 рублей, и для кого-то это может стать преградой к открытию своего дела. В числе преимуществ регистрации предприятия в центре "Мой бизнес" - возможность получить визированные документы после их проверки в налоговой инспекции. Это необходимо для участия в госзакупках.

Услугу предпринимателям начали предоставлять в декабре 2019 года. За это время возможностью зарегистрировать предприятие в короткие сроки и без уплаты регистрационных пошлин воспользовались более 800 человек, в том числе 336 - во Владивостоке и 189 - в Находке.

Внедрение сервисов, которые упрощают и ускоряют процессы регистрации бизнеса в Приморском крае, ведется в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".