В Москве оборот учреждений культуры вырос более чем на 37% после ослабления ограничений

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Оборот учреждений культуры в Москве вырос более чем на 37% после того, как в городе были ослаблены меры ограничения из-за коронавируса, и составил 139,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей - это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений. За два месяца, с 23 января по 23 марта, общий оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей, или 71,5% от аналогичного периода прошлого года", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что на фоне смягчения ограничений и роста числа премьерных показов на большом экране столичные кинотеатры также восстанавливают свои обороты, наибольший рост оборотов был зафиксирован в конце января и продолжается в течение двух последних месяцев.

Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в первый уикенд после ослабления ограничений, 23-24 января, оборот кинотеатров вырос по сравненною с предыдущими выходными сразу почти на треть, до 83,6 млн рублей, а за выходные 20-21 марта составил 84,7 млн рублей, прибавив еще 1,3% к показателям первых выходных после увеличения лимита посещения.

"За два месяца с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 млрд рублей, то есть восстановилась на 75,7%", - уточнил Пуртов.