Минэнерго сообщило о планах правительства выровнять цены на бензин в оптовом звене

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство готовит ряд дополнительных мер, чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива, сообщили ТАСС в Минэнерго. Среди них - корректировка демпфера и субсидирование поставок топлива в регионы Дальнего Востока.

Ранее "Известия" со ссылкой на "Независимый топливный союз" сообщили, что оптовая цена на топливо в ряде российских регионов превысила розничную, что ставит под угрозу существование независимых АЗС. Так, по данным издания, во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине цена на бензин в рознице уже ниже в пересчете на литр, чем закупочная.

В Минэнерго ТАСС сообщили, что в правительстве работают над тем, чтобы обеспечить "справедливую доходность оптового и розничного сегментов". "Для этого прорабатывается вопрос корректировки параметров "демпфирующего механизма" обратного акциза на нефть, что поможет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты на динамику изменения конечных цен на бензин и дизельное топливо в России", - сказали в министерстве. Демпфирующий механизм уже несколько лет защищает розничные цены от резких колебаний. Так, в 2020 году цены на моторное топливо в рознице выросли на 2,2%, тогда как инфляция, по данным Росстата, составила 4,9%.

Кроме того, в правительство внесен проект постановления, направленный на субсидирование затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в направлении Дальневосточного федерального округа (исключая поставки на экспорт) в размере до 4 тыс. рублей за тонну топлива. "Указанная мера позволит снизить цены на топливо в оптовом сегменте и не допустить необоснованного роста конечных цен в регионах", - надеются в Минэнерго. Правительство также может пойти на дополнительные меры, такие как увеличение объемов продаж топлива на бирже, добавили в Минэнерго.

Общую ситуацию с топливообеспечением в стране в Минэнерго назвали стабильной. Объем производства автомобильного бензина в марте 2021 года будет на 2,6% выше уровня аналогичного периода 2019 года, а объем отгрузки на внутренний рынок - на 8% выше.